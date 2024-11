Cityrumors.it - Blitz dei carabinieri in pieno centro, scattano le manette: accuse pesanti

I militari nella mattinata di questo 18 novembre sono stati impegnati in una operazione per smantellare una associazione criminale. Cosa facevanoL’indagine è partita da Reggio Calabria, ma nel giro di poco tempo ha riguardato l’intera Italia. L’inchiesta ha permesso di sgominare una associazione criminale e portare a due arresti. I fermi sono stati fatti questa mattina, lunedì 18 novembre, ina Napoli.deiinle(Ansa) – cityrumors.itGli approfondimenti degli inquirenti comunque non si fermeranno qui. La Procura reggina, titolare del fascicolo, è convinta che le persone fermate sono solo la punta dell’iceberg. Quindi si proseguirà nei prossimi giorni con le indagini per capire il coinvolgimento di altri soggetti oltre eventuali ulteriori cittadini truffati.