Atp Finals Ruud impressionato da Sinner | Voi dalla tv non potete capire Paragone con Djokovic? Con Novak non ero terrorizzato

Una sensazione di asfissia. Ecco com’è giocare a tennis contro Jannik. Parola di Casper, travolto dal gioco del numero 1 al mondo nella semifinale delle Atp2024. Il norvegese nella conferenza stampa post-match ha provato a spiegare perché oggi è così difficile giocare contro, che è a un passo dal vincere anche il titolo di Maestro (sarebbe l’ottavo trofeo stagionale, compresi due Slam): l’ultimo ostacolo si chiama Taylor Fritz. Se l’americano ha dichiarato di sentirsi “vicino” ainvece ha confessato con la consueta signorilità come sia rimasto sconvolto edal gioco dell’altoatesino: “Non ti lascia respirare”, ha detto il norvegese. Che poi ha aggiunto: “Per me in tanti non si rendono contoTv di quanto giochi veloce, per capirlo lo devi guardare dal vivo, la televisione non rende giustizia alla sua velocità di palla”.