Auto, il passaggio all'elettrico è impossibile da fermare: spetta alla politica attutire le asperità

Spesso si afferma che l’Ue non ha una strategia ben precisa in quasi tutti i campi. A giudicare però dai comportamenti sembra che una strategia ci sia, quella di seguire passivamente le decisioni degli Usa. Questa comportamento sempre a rimorchio lo si è visto nellamonetaria, guidata dFed. È emersa tragicamente nelle scelte militari completamente allineate sulla Nato a trazione Usa, che improvvisamente ha trasformato anche l’anti-Nato Meloni nel suddito più fedele e ubbidiente.Tocca oraindustriale e in particolare a quella del settore dell’motive. Pochi mesi fa l’amministrazione Biden ha varato un aumento del 100% dei dazi sullecinesi. L’obiettivo dichiarato è quello di difendere quel 10% di lavoratori Usa impegnati nel manifatturiero, in particolare nel settoremobilistico.