Gaeta.it - Processo di appello per Alba Veronica Puddu, condannata per omicidio: le ultime battute

Il caso di Alba Veronica Puddu, una dottoressa di 53 anni originaria di Tertenia, continua a tenere alta l'attenzione pubblica e dei media. Condannata in primo grado all'ergastolo per omicidio volontario aggravato, circonvenzione d'incapace e truffa, la donna è ora al centro di un processo in Corte d'assise d'appello a Cagliari. La sentenza finale attesa per il 10 gennaio 2025, ha avviato le arringhe finali da parte degli avvocati di difesa e delle parti civili.

Arringhe della difesa: richiesta di assoluzione

Questa mattina, gli avvocati Gianluca Aste e Michele Zuddas, hanno presentato le loro argomentazioni in favore della dottoressa. Hanno sottolineato come, secondo la perizia psichiatrica, la loro assistita abbia una parziale infermità mentale. Aste ha sostenuto che non vi sia un nesso causale tra la condotta della dottoressa e la morte di uno dei suoi pazienti.