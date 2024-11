La laurea in Romania le clienti con infezioni e pus i video | l’indagine sul centro estetico dopo la morte di Margaret Spada

Leggi su Open.online

Il luogo in cui Agataè morta è une non un ambulatorio. Lo dice una nota firmata dai due indagati per omicidio colposo Marco e Marco Antonio Procopio e inviata alle banche dati dell’Asl Roma 2. Il Sistema Sanitario Regionale del Lazio quindi non sapeva che quella in via Pavese all’Eur fosse una clinica. E nei centri estetici non si possono eseguire rinoplastiche e rinofiller. Ovvero proprio i due interventi promessi dai due dottori con pubblicità su TikTok. In più, insieme ai due chirurghi nella sala operatoria c’erano altre due persone. Una era una donna. La loro identità è ancora sconosciuta. Mentre ildel fidanzato Salvatore Sferrazzo testimonia che l’hanno cacciato mentre lei cominciava a sentirsi male. Mentre alcune exraccontano di essere tornate a casa «cone pus».