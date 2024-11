Ilfattoquotidiano.it - “Satana, hai il demonio dentro, non ti voglio”: 40enne patteggia per botte, morsi e minacce al figlio. “Violenze durate per 6 anni”

, spinte, prese sul collo,, oltre a offese e. Unadi Ancona hato una pena a un anno e 8 mesi di carcere per lenei confronti del: nel processo doveva rispondere di maltrattamenti e lesioni personali. Secondo l’inchiesta della squadra mobile, partita dal racconto del ragazzino, la situazione sarebbe andata avanti per 6. Lesono state fisiche e psicologiche, secondo la ricostruzione della polizia che la donna ha sempre respinto. La storia è raccontata dal Corriere Adriatico.Per due volte il bambino era finito in ospedale con lividi e lacerazioni. Al primo episodio la madre aveva giustificato le ferite ai dottori dicendo che il minore era caduto dal monopattino. In realtà la madre aveva spinto il bimbo nella vasca del bagno facendolo cadere addosso al rubinetto, procurandogli un trauma cranico e otto giorni di prognosi.