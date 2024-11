Lanazione.it - Feltrinell, fine settimana con Jonathan Rizzo e Carlo Piano

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 14 novembre 2024 – Come ognila Libreriai di Arezzo propone degli incontri culturali con autori e autrici. In questavenerdì 15 novembre alle ore 17.30 in Libreria si svolgerà l’icontro cone il suo libro di poesia “Anamnesi Famigliare”. Sabato invece ci sposteremo a Castiglion Fiorentino per il Santucce Storm Festival: l’ospite d’onore saràcon il suo libro “Il Torto, diciassette scalini verso l’inferno” edizioni E/O., figlio di Renzo, è un giornalista per vari quotidiani nazionali. Chi era Donato Bilancia? Ladro e gentiluomo alla Arsenio Lupin, nottambulo della suburra genovese, giocatore incallito ma fedele all’azzardo della parola data, Walterino, il più feroce assassino che il Bel Paese ricordi dai tempi del mostro di Firenze.