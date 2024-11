Gaeta.it - Drammatico incendio in auto a Palmanova: muore donna di 44 anni a seguito di gravi ustioni

Una tragica notizia scuote la comunità didove è venuta a mancare unadi 44, dopo circa due settimane di ricovero in ospedale. Laera rimasta vittima di unssimo incidente che l'aveva vista coinvolta mentre si trovava alla guida della propria, un'che ha preso fuoco in circostanze misteriose. Questo incidente evidenzia non solo il dramma umano ma anche la necessità di indagini per stabilire le cause di un rogo così repentino.Il tragico incidente che ha colpito la comunitàL'episodio si è verificato nel centro di, dove la, circondata dalla quotidianità, ha vissuto un incubo. Secondo le testimonianze, l'ha preso fuoco all'improvviso, senza preavviso, mentre laera alla guida. Le fiamme hanno avvolto l'abitacolo, provocandodi terzo grado su circa il 40% del suo corpo.