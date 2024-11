Ilrestodelcarlino.it - Castaldini: "Sanità e alluvione, servono interventi decisivi"

"Bologna è il capoluogo, non si può pensare che non abbia un ruolo fondamentale in queste elezioni". Valentina, candidata capolista di Forza Italia nel collegio di Bologna alle Regionali, ha aperto così la sua ultima conferenza prima del voto. "La mancanza di autorevolezza di un sindaco che decide di non dialogare con il governo e con i cittadini ci preoccupa – sferza–. L’Emilia-Romagna è forte se Bologna lo è, se ci sono infrastrutture, servizi, ascolto e capacità di gestire le problematiche. Questa città deve tornare a ricoprire il suo ruolo di importanza, altrimenti rischiamo di perdere investimenti, imprese e persone. E sarà un banco di prova dato che si teme una scarsissima affluenza". L’incontro si è tenuto all’ospedale Maggiore. Sulla viabilità la candidata non ha dubbi nel definire la gestione dei cantieri come "caotica e priva di pianificazione".