Progetti economici e innovazione | Elon Musk guarda all’Italia

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 13 novembre 2024 –è tornato al centro del dibattito pubblico italiano con le sue recenti dichiarazioni rinti la questione dei migranti in Albania: in un post su X, il magnate ha risposto a un follower che commentava la decisione dei giudici italiani di impedire al governo Mi di espellere gli immigrati clandestini: “Questi giudici devono andarsene” ha scritto. Poi ha aggiunto, “Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in democrazia, prende le decisioni un’autocrazia non eletta?” sollevando un vespaio di polemiche.Le parole dinon sono passate inosservate. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha risposto per le rime, affermando che “l’Italia è un grande Paese democratico” e che sa “badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione“.