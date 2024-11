Anteprima24.it - Prime H.C. Sannio Benevento: vittoria contro Fidelis Andria e primato in classifica

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl Club ditargato “Service” bissa il successo di Fasano e nella prima gara casalinga, disputata in trasferta, a Cerreto Sannita! prosegue nel migliore dei modi il suo percorso nel campionato di serie B maschile. Il match,un’ottimaguidata da Mr. Colasuonno, è terminato con il punteggio di 36 a 23 per i sanniti. Sin dall’inizio la gara si incanalava in modo positivo verso i ragazzi diche chiudevano la prima frazione di gioco in vantaggio per 16 a 12. Ad inizio ripresa, apportata qualche modifica all’assetto difensivo, i sanniti prendevano immediatamente un buon margine che a fine gara li premiava con i due punti in palio. Il tabellino dell’inha visto agli ordini di Mr. Nicolas Sintas e Mr Lucio Mucci, Capitan Luca Cavuoto realizzare 3 reti, così come Franco Carrion ed Emilio Cenicola, con il top scorer della gara Facundo Bennardo con 7 reti, seguito da Fiorenzo Fiore con 5 reti.