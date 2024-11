Ilrestodelcarlino.it - Stufa a pellet, incendio in casa. Paura per tre persone intossicate

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

la scorsa notte in via Biagio Bernardi per l’di unache ha intossicato tre. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4,15 insieme agli operatori sanitari del 118 per soccorrere treche hanno inalato fumo. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno spento l’che coinvolgeva lacon gli estintori in dotazione e prestato le prime cure ai tre occupanti dell’abitazione che avevano inalato i fumi della combustione. Le operazioni sono quindi proseguite con la messa in sicurezza dei locali e degli impianti interessati. Le tresoccorse sono state invece trasportate in ospedale dal personale sanitario intervenuto. Ingenti i danni alla stanza coinvolta. Sul posto anche i carabinieri.