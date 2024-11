Gaeta.it - Napoli: ambulanza costretta a cambiare corsia per aggressione familiare, interviene la polizia

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio inquietante si è verificato aieri, quando un’è stata forzata a deviare dalla propria destinazione a causa di minacce e aggressioni verbali da parte dei familiari di un paziente. Questa è la quarantasettesimadel 2024 ai danni del personale dell’Asl1, come evidenziato dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. La situazione mette in luce un fenomeno preoccupante che affligge non solo il personale sanitario ma anche il servizio di emergenza nella città partenopea.Il racconto dell’episodio e i dettagliSecondo le informazioni riportate dall’associazione, l’era in missione per soccorrere un uomo; inizialmente, si era diretta verso il Vecchio Pellegrini, come da istruzioni ricevute dalla centrale operativa.