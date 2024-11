Sport.quotidiano.net - Montevarchi per la maturità. Lelli alla prova Gavorrano

di Giustino BonciLo ripetono su entrambi i fronti da giorni:–Follonica, almeno sulla carta, oggi non sarà una gara facile per nessuno dei protagonisti. Se è vero, infatti, che i rossoblù valdarnesi sono reduci dal successo nel derby di San Giovanni e il morale è alle stelle, non devono dimenticare l’indiscutibile qualità dell’avversario. Dal canto loro, i minerari vengono da due sconfitte in campionato e, nonostante la vittoria infrasettimanale in Coppa Italia sul Trestina, sanno di dover affrontare una trasferta piena di insidie. Soltando due, del resto, i punti che dividono in classifica le due formazioni e qualora i padroni di casa centrassero il bis di sette giorni fa salirebbero a quota 16 sorpassando proprio i grossetani. Attrezzati, giova rimarcarlo, per frequentare in pianta stabile le zone nobili della graduatoria.