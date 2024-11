Iltempo.it - Kate Middleton alla prima apparizione in pubblico dopo il cancro. Invece Camilla...

La regina, moglie di re Carlo III, salterà due degli appuntamenti più importanti del calendario reale questo fine settimana a causa di un'infezione al petto, lo annuncia Buckingham Palace. La 77enne sarà assente al concerto commemorativo del Festival of Remembrance di questa sera ecerimonia di domenica al monumento ai caduti del Cenotafio, eventi che onorano i caduti della Gran Bretagna. «Seguendo le indicazioni dei medici per assicurare una completa guarigione da un'infezione stagionale al petto e per proteggere gli altri da ogni potenziale rischio, Sua Maestà non parteciperà agli eventi di commemorazione di questo fine settimana», ha dichiarato un portavoce del Palazzo. «Sebbene ciò sia fonte di grande delusione per la Regina, ella celebrerà l'occasione privatamente a casa e spera di tornare ai suoi doveri pubblici all'inizio della prossima settimana».