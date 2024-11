Ilnapolista.it - Napoli, lavori in corso: Conte per l’Inter studia il ritorno al 5-3-2. Ma Politano?

Leggi l'articolo completo su Ilnapolista.it

inperilal 5-3-2. A scriverlo sono sia la Repubblica con Marco Azzi sia il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Non è chiaro se questo comporti il sacrificio di.Scrive Repubblica:Per fare un risultato positivo contropotrebbe servire però pure qualche accorgimento di natura tattica, visto che nonostante il primato solitario in classifica la capolista è ancora alla ricerca sul campo degli equilibri, con il fondato timore di dover fare i conti con la classica coperta troppo corta.Il rovescio della medaglia sono stati però i problemi accusati dagli attaccanti, che soprattutto nelle ultime gare sono sembrati troppo isolati e privi di un sufficiente sostegno da parte dei compagni. Di qui la necessità di trovare qualche correttivo di natura tattica, con il probabile “riavvicinamento” già dalla trasferta di San Siro delle posizioni in campo di Kvaratskhelia e Lukaku.