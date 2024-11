Terzotemponapoli.com - Inter-Napoli – Le probabili formazioni

A chiudere la 12^ giornata di Serie A, sarà il big match tra. In palio per le due squadre ci sarà la testa della classifica: gli ospiti proveranno a blindare il primo posto, mentre i padroni di casa tenteranno di scavalcare proprio la squadra di Conte, in vantaggio di appena una lunghezza.: in difesa dovrebbero rivedersi Acerbi e Bastoni, pronti a completare il reparto con Pavard. A centrocampo torneranno i titolarissimi, l’unico ballottaggio aperto è quello tra Dumfries e Darmian, con il secondo in leggero vantaggio. Si accomoderà nuovamente in panchina Taremi, lasciando spazio al tandem Thuram-Lautaro.: pochi dubbi per Conte. In difesa spazio a Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera. In mediana potrebbe rivedersi dal 1? minuto il recuperato Lobotka, in caso di panchina ancora spazio per Gilmour con McTominay e Anguissa.