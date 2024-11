Lapresse.it - Giustizia, Nordio: “Magistratura ‘esondata’, riconciliazione parta da toghe”

Il ministro dellaCarlointervistato al Salone dellaha dichiarato che “in un paese liberale i magistrati non dovrebbero criticare le leggi e i politici non dovrebbero criticare le sentenze. Gli uni criticano gli altri e bisognerebbe capire chi per primo debba fare un passo indietro per la”. “Visto come è andato storicamente”, con lache a un certo punto dopo Mani pulite è “esondata” in politica, “il passo dovrebbe farlo per prima la”, ha concluso. Separazione carriere su mandato elettori, è nostro dovere “Sulla separazione delle carriere abbiamo un mandato degli elettori e questa riforma non è un nostro diritto ma è un nostro dovere”, ha dichiarato il ministro dellaCarlointervistato al Salone della