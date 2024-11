Gaeta.it - Carta d’imbarco digitale, non viene accettata ovunque: rischiate di rimanere a terra, la lista completa

Larappresenta una delle innovazioni più comode e sostenibili nel mondo dei viaggi. Non solo elimina la necessità di stampare documenticei, contribuendo così alla salvaguardia dell'ambiente, ma offre anche la praticità di avere tutte le informazioni di viaggio a portata di mano, direttamente sullo smartphone. Nonostante i numerosi vantaggi, non tutti gli aeroporti accettano questo tipo di documento, e ciò può rappresentare un serio problema per i viaggiatori che si trovano impreparati. Restrizioni delle cartedigitali Un esempio emblematico è rappresentato dalla compagnia aerea Ryanair, che generalmente promuove l'uso delle cartedigitali, ma incontra restrizioni in alcuni aeroporti specifici. Secondo quanto dichiarato sul sito ufficiale della compagnia, le cartedigitali non sono accettate in alcuni aeroporti in Turchia, in Marocco e a Tirana, in Albania.