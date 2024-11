Iltempo.it - "Sono fiducioso ma ci vorrà tempo". La previsione di Trump

» nella vittoria, che non sarà «neanche di stretta misura»: così Donalddopo aver votato a Palm Beach, in Florida. Le sue dichiarazioni, riferisce l'emittente Cnn,state rese ai giornalisti giunti al seggio in vista dell'arrivo dell'ex presidente di nuovo candidato alla Casa Bianca per i repubblicani. «molto» ha detto. «Sento che stiamo andando molto bene ovunque». L'ex presidente ha aggiunto, criticando il sistema di spoglio delle schede: «Non sarà nemmeno una vittoria di stretta misura, ma citanto per certificarlo». Poi l'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca si è detto pronto ad ammettere un'eventuale sconfitta elettorale «se saranno elezioni giuste». Dopo aver espresso il suo voto al seggio di Palm Beach in Florida,ha affermato che «se perdo un'elezione, se è un'elezione giusta, sarò il primo a riconoscerlo.