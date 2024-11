Lanazione.it - Il no vale no: il consenso nella violenza sessuale. Un convegno sulla storia e la giurisprudenza

Un. L’iniziativa, in programma sabato alle 15sala della Resistenza a Palazzo Ducale a Massa, nasce dalla sensibilità del Presidente del Comitato pari opportunità del consiglio dell’Ordine degli avvocati di Massa, Michela Consigli, con la presenza di relatori e figure di rilievo in ambito giuridico. Il, dal titolo ’Ilnei reati di, tra’ ruoterà intorno al tema dei rapporti sessuali che vedono spesso coinvolte persone dall’età media sempre più bassa, andando poi a fornire un quadro storico e legislativoquestione, con spunti, ricostruzioni e riflessioni in merito. Dopo i saluti istituzionali degli avvocati Michela Consigli e Giovanna Barsotti, interverranno nel, moderato dal professor Fausto Giumetti (foto) docente dell’Università degli studi di Napoli Federico II, Alessandra Conforti sostituto procuratore alla Spezia, Enrico Mengoni consigliere della terza sezione penale della Corte suprema di Cassazione, infine il legale Umberto Zangani del Foro di Massa e segretario della Camera Penale provinciale.