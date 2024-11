Iltempo.it - "Ci si aspetta la sua vittoria". Sallusti si sbilancia: su chi scommettono

Siamo agli sgoccioli: l'America sceglie il suo nuovo presidente. La sfida tra Kamala Harris e Donald Trump è ancora sul filo del rasoio. Se n'è parlato durante la puntata di 4disera del 5 novembre. In collegamento c'era il direttore de Il Giornale, Alessandro, che si èto sul nome del prossimo presidente degli Stati Uniti d'America. Cambierà qualcosa se vince la Harris o Trump? Alessandro: "Cambierà più per l'Europa e per il mondo che per l'America"#4disera pic.twitter.com/LefO3gg9mi — 4 di sera (@4disera) November 5, 2024 "Paradossalmente cambia più per l'Europa e per il mondo che non per l'America che è come una grande portaerei che va da sola. Che piaccia o no l'America è ancora il gendarme del mondo o comunque il gendarme del mondo dell'occidente.