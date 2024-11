Pulp Fiction il cult di Quentin Tarantino torna al cinema il 18-19-20 novembre

Leggi tutto su Cinefilos.it

, ildialil 18-19-20Sono passati trent’anni da quandoindiscusso di, è arrivato per la prima volta al. Presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, dove ha vinto il premio più prestigioso, il film ha ottenuto poi 7 nomination agli Oscar, vincendo quello per la migliore sceneggiatura originale ed ha avuto un’enorme fortuna commerciale. Appuntamento alil 18-19-20per vedere sul grande schermo la versione restaurata del film, per danzare di nuovo con John Travolta e Uma Thurman sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry e rivivere le avventure di personaggi entrati in maniera indelebile nell’immaginario collettivo: dai gangster Vincent Vega (John Travolta) e Jules Winnfield (Samuel L.