Anteprima24.it - Regionali, Mastella pronto a correre da solo: “Ai cittadini non importa del terzo mandato”

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a tenere banco la questione delin vista delle Elezionidell’autunno duemilaventicinque. Nel mentre a Palazzo Santa Lucia si sta tenendo la riunione di maggioranza agli ordini dello “sceriffo” De Luca, il sindaco di Benevento Clementerilancia l’azione di Noi di Centro: “Siamo pronti ada soli, non abbiamo alcun problema per la soglia di sbarramento, qualsiasi essa sia”. Poi sulla questione: “Il PD ha perso un po’ di vista le priorità per concentrarsi su questo braccio di ferro con De Luca. La gente vuole risposte concrete, ad esempio sulla ferrovia Benevento -Cancello, non se nenulla del”. Sull’alleanza con Viva e i sindaci: “La mia intenzione èda soli, con il nostro simbolo, anche per una mera questione di meccanismi elettorali.