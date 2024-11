Fanti e Santi

Leggi tutto su Ilnerazzurro.it

A cura di Flavio Verzola. In questo significato è usato nella Tosca di Puccini, nella scena in cui il pittore Cavaradossi paragona l’immagine sacra che sta dipingendo a quella delle sue amanti, meritandosi il rimprovero del sacrestano: «Scherza coie lascia stare i», appunto. Settimana in un mix tra sacro e profano, travestimenti horror, attentati glicemici e cioccolatini ripieni di veleno. La domenica nel tardo pomeriggio, perché giocare alle tre e mezza è quasi un miraggio, trova un Meazza strano, anche se stracolmo per l’occasione. Anticipiamo dolcetto e scherzetto con la banda del rinnegato Thiago Motta, che nel nome del professionismo, dimentica ricordi trionfali di triplete e dirige la vecchia bagascia.