Carrarese Test severo con la Juve Stabia. Difesa confermata, solito rebus all’attacco

Quarta partita in due settimane per lache in questo breve lasso di tempo è alla sua terza uscita sul rinnovato stadio dei Marmi (fischio d’inizio alle ore 15). Come e quanto cambierà la squadra azzurra rispetto a Bari? La prima variazione sarà di natura tattica col ritorno al 3-4-2-1 e quindi ai due trequartisti. L’altra modifica riguarderà alcuni interpreti. Rispetto alla sfida di martedì allo stadio San Nicola è lecito aspettarsi almeno tre o quattro novità in formazione. Turnover che dovrebbe non toccare la. Da quando l’allenatore Calabro con il trio Coppolaro-Illanes-Imperiale ha vinto a Frosinone dietro non ha più cambiato. Dopo la sosta hanno continuato a giocare sempre loro ed a meno di un affaticamento di qualcuno pare inopportuno andare a toccare equilibri che funzionano.