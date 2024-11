Lanazione.it - Aggressioni, liti e alcol. Chiusi tre bar per motivi di sicurezza

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Prato, 1 novembre 2024 –, fermenti,gi, cattive frequentazioni evenduto a minorenni. E’ la lunga lista degli episodi avvenuti all’interno di tre bar della città, uno in via Tasso, uno in via Fiorentina e uno in centro storico che ha spinto il questore, Pasquale de Lorenzo, a disporre la chiusura per i tre locali. In due casi il provvedimento è stato piuttosto pesante: 30 giorni di stop per quello in via Tasso, 20 per quello in via Fiorentina e sette giorni per quello in centro storico. “Si tratta di misure amministrative a garanzia dell’ordine e dellapubblica – spiegano dalla Questura – con lo scopo di impedire, attraverso la chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.