Nerdpool.it - Monster Hunter Now, in arrivo l’evento Carnival Global

Leggi tutto 📰 Nerdpool.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) La scorsa settimana Niantic ha lanciato ilNowa Shibuya, Tokyo, portando decine di migliaia di appassionati da ogni parte del mondo a vivere l’azione del gioco in un evento dal vivo. Durante questa celebrazione, i giocatori si sono incontrati di persona per dare la caccia a mostri esclusivi, creare nuove amicizie e divertirsi con attività uniche sparse per tutta la città. Per chi non ha potuto partecipare a Tokyo, Niantic ha lanciato un’edizionee:Now. Questo evento si terrà da sabato 2 novembre dalle 9:00 fino a domenica 3 novembre alle 23:59 (ora locale), permettendo ai cacciatori di partecipare ovunque si trovino. I biglietti, per quello che sarà il più grande evento a pagamento per il gioco mobile, sono disponibili a 14,99 USD nel negozio in-app e nello store online.