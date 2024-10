Alcol e fumo: Asl e Lilt nelle scuole per parlare di prevenzione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno, in occasione delle campagne nazionali di prevenzione dei tumori femminili e maschili (rispettivamente Ottobre Rosa e Novembre Azzurro), l’unità dipartimentale di prevenzione attiva Asl Latina e la Lilt, Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, propongono Latinatoday.it - Alcol e fumo: Asl e Lilt nelle scuole per parlare di prevenzione Leggi tutto 📰 Latinatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno, in occasione delle campagne nazionali didei tumori femminili e maschili (rispettivamente Ottobre Rosa e Novembre Azzurro), l’unità dipartimentale diattiva Asl Latina e la, Lega Italiana Lotta Contro i Tumori, propongono

Alcol e fumo: Asl e Lilt nelle scuole per parlare di prevenzione

Ad aprire i lavori, la presentazione dell’evento da parte della professoressa Paola Di Veroli e della presidente della Lilt Latina ... della Asl, ha illustrato come il fumo, la cattiva alimentazione, ...

Iniziati da Asl e Lilt di Latina nelle scuole per parlare con i giovani

LATINA – Nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno, in occasione delle campagne nazionali di prevenzione dei tumori femminili e maschili (rispettivamente Ottobre Rosa e Novembre Azzurro), l’unità di ...

