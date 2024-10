Lopinionista.it - Tajani visita la mostra su Ungaretti: “La vedano tutte le scuole”

(Di mercoledì 30 ottobre 2024) GORIZIA – “e’ stato il poeta della nostra gioventu’, quando a scuola si studiava in maniera approfondita cos’era stata la prima guerra mondiale”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio(foto), al termine dellaallapoeta e soldato. Il Carso e l’anima del mondo. Poesia pittura storia’, allestita al Museo di Santa Chiara a Gorizia. “ci ha raccontato – ha detto il ministro – cosa viveva un soldato italiano in trincea. Credo che questasia esemplare perche’ sono stati chiamati tanti poeti contemporanei a raffigurare cosa suscitava in loro. E’ unache io farei vedere a tutti gli studenti per conoscere meglio la nostra storia, la storia dell’unita’ nazionale. Se ne parla ancora troppo poco, in fondo non sono passati tantissimi anni dal 1918.