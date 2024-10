Puntomagazine.it - Proroga di sei mesi per le assunzioni negli enti di dissesto: Asmel accellera i tempi

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)di seiper leLocali in difficoltà finanziaria, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione delle risorse umane e garantire continuità operativa. 29.10.2024 – Arriva unadi sei, con la legge di conversione del D.L. Omnibus, riservata agliin, strutturalmente deficitari e in pre-, per concludere le procedure di assunzione autorizzate dalla COSFEL, la Commissione per la stabilità finanziaria degliLocali. La misura offre una finestra temporale aggiuntiva a questiper colmare rapidamente le carenze di organico, un’esigenza resa ancora più urgente dalle rigide normative cui sono sottoposti per le, sia a tempo determinato che indeterminato.