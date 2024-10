Met Fish insieme a Lord Madness su Vite a Metà (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Met Fish, dopo i tre singoli ufficiali Megera, I Notturni e Kintsugi, pubblica oggi su tutti gli store digitali Vite a Metà per Orangle Records Il brano, come i singoli usciti nei mesi scorsi, farà parte di Ikigai, disco previstoper il 2025. Vite a Metà, prodotto da Sinima, vanta la collaborazione di Lord Madness. Il singolo è uno storytelling riguardante la vita di tre persone scomparse prematuramente. Il primo si è suicidata dopo aver trovato suo figlio morto, il secondo ha perso la vita a causa di un cancro, stava per diventare padre e non ha avuto l’occasione di poter vedere nascere suo figlio. Il terzo si è suicidato perché la carriera universitaria è stata un fallimento, pur di non essere giudicato e deludere la famiglia, ha preferito uccidersi. Il brano esprime disagio, dispiacere e punta sul fatto che certi vuoti non si possono colmare. .com - Met Fish insieme a Lord Madness su Vite a Metà Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Met, dopo i tre singoli ufficiali Megera, I Notturni e Kintsugi, pubblica oggi su tutti gli store digitaliper Orangle Records Il brano, come i singoli usciti nei mesi scorsi, farà parte di Ikigai, disco previstoper il 2025., prodotto da Sinima, vanta la collaborazione di. Il singolo è uno storytelling riguardante la vita di tre persone scomparse prematuramente. Il primo si è suicidata dopo aver trovato suo figlio morto, il secondo ha perso la vita a causa di un cancro, stava per diventare padre e non ha avuto l’occasione di poter vedere nascere suo figlio. Il terzo si è suicidato perché la carriera universitaria è stata un fallimento, pur di non essere giudicato e deludere la famiglia, ha preferito uccidersi. Il brano esprime disagio, dispiacere e punta sul fatto che certi vuoti non si possono colmare.

Met Fish insieme a Lord Madness su Vite a Metà

Met Fish, dopo i tre singoli ufficiali Megera, I Notturni e Kintsugi, pubblica oggi su tutti gli store digitali Vite a Metà per Orangle Records Il brano, come i singoli usciti nei mesi scorsi, farà pa ...

