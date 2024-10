Messa in sicurezza della strada provinciale 11, divieto di circolazione prorogato fino al 15 novembre (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono i lavori di Messa in sicurezza della strada provinciale 11, nel territorio del comune di Sogliano al Rubicone, tra il chilometro 20 ed il chilometro 20+250 in località Cà di Quaiotto in prossimità del bivio con la Sp 79 “Riopetra”.A causa del maltempo delle scorse settimane e delle Cesenatoday.it - Messa in sicurezza della strada provinciale 11, divieto di circolazione prorogato fino al 15 novembre Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Proseguono i lavori diin11, nel territorio del comune di Sogliano al Rubicone, tra il chilometro 20 ed il chilometro 20+250 in località Cà di Quaiotto in prossimità del bivio con la Sp 79 “Riopetra”.A causa del maltempo delle scorse settimane e delle

Sogliano, messa in sicurezza della provinciale: strada chiusa fino al 15 novembre a Cà di Quaiotto

corriereromagna.it

Proseguono i lavori di messa in sicurezza della SP11, nel territorio del Comune di Sogliano al Rubicone, tra il km 20 ed il km 20+250 in località Cà ...

