Libano, i dati shock di Save the Children: “Uccisi due bambini al giorno” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sul campo diplomatico si sta lavorando alle tregue sia in Libano che a Gaza: sarebbero stati richiesti 60 giorni di stop a Beirut, finalizzati alla piena attuazione della risoluzione 1701 dell'Onu, e meno di un mese nella Striscia, con il rilascio di 11-14 ostaggi di Hamas in cambio di 100 prigionieri palestinesi da Israele L'articolo Libano, i dati shock di Save the Children: “Uccisi due bambini al giorno” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Libano, i dati shock di Save the Children: “Uccisi due bambini al giorno” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Sul campo diplomatico si sta lavorando alle tregue sia inche a Gaza: sarebbero stati richiesti 60 giorni di stop a Beirut, finalizzati alla piena attuazione della risoluzione 1701 dell'Onu, e meno di un mese nella Striscia, con il rilascio di 11-14 ostaggi di Hamas in cambio di 100 prigionieri palestinesi da Israele L'articolo, idithe: “dueal” proviene da Il Difforme.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, idithe Children: "Uccisi due bambini al giorno";the children: 100 bambini uccisi in 5 settimane;: in 5 settimane di guerra uccisi oltre 100 bambini; Fame in: nel 2023 i bambini a rischio aumenteranno del 14%;, “+14% di bambini che soffrono la fame se non si interviene”; Coronavirus, a Beirut oltre mezzo milione di bambini lotta contro la fame; Leggi >>>

Save the children, in Libano nelle prime 5 settimane di guerra uccisi oltre 100 bambini

(interris.it)

Libano: Save the children, nelle prime 5 settimane di guerra uccisi oltre 100 bambini, una media di circa due al giorno ...

Libano, Save the children: 100 bambini uccisi in 5 settimane

(difesapopolo.it)

Una media di circa due bambini al giorno. Secondo il ministero della Salute Pubblica, più di un milione di persone, circa un quinto della popolazione, sono state costrette a lasciare le proprie case ...

Libano: in 5 settimane di guerra uccisi in media due bambini al giorno

(savethechildren.it)

In Libano, durante 5 settimane di guerra sono stati uccisi oltre 100 bambini. Più di un milione di persone ha dovuto lasciare la propria abitazione e 6 scuole su 10 sono state convertite in rifugi, fa ...

Libano: un milione di persone sfollate

(savethechildren.it)

Inoltre, sono quasi2.000 le persone uccise dagli attacchi aerei israeliani in Libano, tra cui 104 bambini, e oltre 8.000 sono rimaste ferite, secondo il Ministero della Sanità libanese. L'inizio delle ...