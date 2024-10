Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Mike Maignan in difficoltà: c’entra il rinnovo di contratto!

(Di mercoledì 30 ottobre 2024)sembra poco lucido sul campo e la questione legata aldinon aiuta! Troppo brutta per essere vera. La prestazione messa in campo danella sfida di San Siro con il Napoli – persa dalla formazione allenata da Paulo Fonseca per 2-0 – è stata disastrosa e dietro potrebbe esserci anche la questione legata aldi, che non è ancora arrivato. Il secondo goal subito dai rossoneri, che ha spento le ambizioni di vittoria del Diavolo, è arrivato, infatti, per un grave errore del portiere francese, che si è fatto cogliere impreparato sulla conclusione dalla distanza di Kvaratskhelia.è sembrato poco lucido e nonostante la fascia di capitano al braccio, ha compiuto un errore tutt’altro che di poco conto.