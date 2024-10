A2A inaugura nuvi impianti eolici e fotovoltaici (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A2A ha inaugurato questa mattina i nuovi impianti eolici e fotovoltaici di Matarocco e Mazara del Vallo (Trapani). L’evento si è svolto presso il parco eolico di Matarocco alla presenza dell’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini, del Sindaco di Marsala Massimo Grillo, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Mazara del Vallo Giampaolo Caruso e del Direttore Sbircialanotizia.it - A2A inaugura nuvi impianti eolici e fotovoltaici Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) A2A hato questa mattina i nuovidi Matarocco e Mazara del Vallo (Trapani). L’evento si è svolto presso il parco eolico di Matarocco alla presenza dell’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini, del Sindaco di Marsala Massimo Grillo, dell’Assessore all’Ambiente del Comune di Mazara del Vallo Giampaolo Caruso e del Direttore

A2A inaugura nuovi impianti eolici e fotovoltaici

A2A ha inaugurato questa mattina i nuovi impianti eolici e fotovoltaici di Matarocco e Mazara del Vallo (Trapani). L’evento si è svolto presso il parco eolico di Matarocco alla presenza dell’Amministr ...

A2A: INAUGURATI GLI IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI DI MATAROCCO E MAZARA DEL VALLO

di circa 79 GWh, pari al fabbisogno di energia di 26.000 famiglie. Grazie alla sua efficienza, consentirà di evitare l´emissione di circa 31.600 tonnellate di CO2, equivalente alla capacità di assorbi ...

A2A inaugura nuovi impianti eolici e fotovoltaici nel trapanese

La multiutility nel 2023 ha investito in Sicilia oltre 50 milioni di euro, circa il triplo rispetto all’anno precedente. L’ad Renato Mazzoncini: pronti a investire su reti idriche nella regione ...

A2A: accordo con il gruppo Cap per 10 nuovi impianti fotovoltaici

Investimento di circa 11 milioni di euro, concessione ventennale e produzione di oltre 7 GWh annui ...