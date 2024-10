Ilgiorno.it - "SeiMilano" alla fermata Bisceglie. Là dove c’era l’erba ora c’è una città

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un nuovo quartiere residenziale cambierà il volto di. Ad oggi poco più di unadella metropolitana, identificato come periferia di Milano. L’obiettivo è non solo creare un nuovo modello abitativo, ma anche dare una identità, un carattere ad una zona da sempre anonima. "" è il progetto di rigenerazione urbana che Borio Mangiarotti e Värde Partners stanno realizzando, con un investimento di oltre 250 milioni di euro, su un’area di 330.000 metri quadrati fra via dei Calchi Taeggi e via, nelle immediate vicinanze della metro rossa, a dodici fermate da piazza Duomo.