Dallo scorso 17 ottobre 135 Lavoratori impegnati nell'appalto Cup della Asl 2 di Chieti sono in stato di agitazione, proclamato in seguito alla decisione dell'Azienda sanitaria di tagliare i servizi a partire dal 2 novembre 2024, data nella quale dovrebbe avvenire il passaggio di gestione alla

Lavoratori del Cup in appalto a rischio licenziamento da novembre, i sindacati: "Pesanti tagli per il servizio"

