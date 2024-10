Inter-news.it - Bucciantini: «Inter-Juventus bellissima. Forza clamorosa di una!»

(Di lunedì 28 ottobre 2024)è stata probabilmente la partita più bella degli ultimi 10 anni di Serie A. Marcoè estasiato dall’esito del match di San Siro e lo dice su Sky Sport. SPETTACOLO – 8 gol in 90 minuti, tante occasioni e spettacolo impressionante in. Per i neutri è stato uno show, per i tifosi e i giocatori un po’ meno ovviamente. Marcodice questo e dà importanza ad un aspetto: «C’è stato tanto in: momenti bellissimi. Il numero 10 ha cambiato totalmente la partita, i bianconeri hanno trovato delle promesse. Ladell’è qualcosa di impressionante. Ha giocato i primi 20 minuti del secondo tempo con unatrascinante».