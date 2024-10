Sport.quotidiano.net - Garetto uomo della provvidenza: "Rimini tosto su un campo difficile"

(Di domenica 27 ottobre 2024) Quando ha messo il pallone nell’angolino alla destra di Vannucchi anche i compagni lo hanno guardato increduli. Perché, c’è da dirlo, in pochi avrebbero scommesso, dopo il vantaggio firmato da Cicerelli, che ilsarebbe riuscito a uscire dal ’Liberati’ con un punto in tasca. Invece, Marcosi è dimostrato ancora una volta capace di fare malissimo in zona gol. "Il pareggio, alla fine, per come si era messa la partita – dice il centrocampista del– è positivo. Però noi in realtà alla vigilia l’avevamo preparata non per portare un punto a casa perché andiamo su ogniper vincere. Contro qualunque avversario". E la Ternana è stata avversario. Ma non tostissimo. "Sicuramente la Ternana ha giocatori che potevano metterci in difficoltà – dice – Hanno avuto qualche occasione nel primo e nel secondo tempo, ma è stata una partita molto dura.