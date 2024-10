Inter-news.it - Tanti auguri Chivu, l’Inter lo omaggia così!

(Di sabato 26 ottobre 2024) Cristian, ex calciatore del, compie oggi 44 anni. L’ex nerazzurro vieneto dalla sua ex squadra. CARRIERA NERAZZURRA – Cristianha vissuto due esperienze diverse con la maglia del. Il difensore rumeno ha prima calcato i campi italiani e internazionali con la compagine nerazzurra, dal 2007 al 2014, e poi svolto l’incarico di allenatore delle giovanili e della Primavera del club meneghino dal 2017 al 2024. L’ultima avventura è stata proprio in Primavera, con uno scudetto vinto nel 2022. Con la sua Nazionale,ha disputato 75 presenze siglando 3 reti in totale.e il messaggio didelAFFETTO NERAZZURRO –ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale con cui si è riferita affettuosamente al suo ex calciatore e allenatore nell’occasione dei suoi 44 anni.