Roberta Zanella scomparsa in Trentino Quel biglietto e il mistero

Dimaro Folgarida (Trento), 26 ottobre 2024 - Un altro mistero nei boschi del Trentino. Che sembrano aver inghiottito Roberta Zanella, 38 anni, di Monclassico, borgata di Dimaro Folgarida (Trento). scomparsa sabato 12 ottobre da casa, poche parole scritte in un biglietto, "ciao mamma, sono nel bosco". Eppure le ricerche - impegnati i carabinieri di Cles, i vigili del fuoco volontari, il Soccorso alpino e le unità cinofile - finora non hanno avuto esito. Che cosa è successo a Roberta, svanita nel nulla come Sara Pedri, la ginecologa forlivese 31enne sparita il 4 marzo 2021? La storia di Roberta racconta di una donna che vive da sola, non ha un compagno, ha occupazioni saltuarie. Come una donna senza volto, quasi nessuno sembra conoscerla. "Sono nel bosco", la traccia lasciata da Quel biglietto, e sembra non ci siano dubbi, è la sua calligrafia.

