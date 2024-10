Pallone d’Oro: Vinicius in pole position per il titolo (Di sabato 26 ottobre 2024) Vinicius Jr. è al momento il favorito per la conquista per Pallone d’Oro, che verrà assegnato lunedì a Parigi. Il 24enne del Real Madrid ha collezionato 24 reti e 11 assist nel corso di 39 presenze, elemento chiave per i Blancos che hanno poi concluso una stagione 2023-2024 quasi perfetta. Il giocatore brasiliano ha segnato anche nel corso della finale di Champions League, ottenendo il premio di miglior calciatore del torneo. I bookmakers danno Vinicius favorito, davanti a Rodri e a Bellingham. In caso di vittoria, sarebbe il primo brasiliano dopo Kaka – che lo vinse nel 2007 – ad ottenere il Pallone d’Oro. Il giocatore del Manchester City ha aiutato la squadra a collezionare la quarta Premier League consecutiva ed è stato nominato il miglior giocatore di Euro2024, in cui la Spagna ha vinto il titolo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024)Jr. è al momento il favorito per la conquista per, che verrà assegnato lunedì a Parigi. Il 24enne del Real Madrid ha collezionato 24 reti e 11 assist nel corso di 39 presenze, elemento chiave per i Blancos che hanno poi concluso una stagione 2023-2024 quasi perfetta. Il giocatore brasiliano ha segnato anche nel corso della finale di Champions League, ottenendo il premio di miglior calciatore del torneo. I bookmakers dannofavorito, davanti a Rodri e a Bellingham. In caso di vittoria, sarebbe il primo brasiliano dopo Kaka – che lo vinse nel 2007 – ad ottenere il. Il giocatore del Manchester City ha aiutato la squadra a collezionare la quarta Premier League consecutiva ed è stato nominato il miglior giocatore di Euro2024, in cui la Spagna ha vinto il

