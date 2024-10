F1, GP Messico 2024: risultati e classifica FP2. Sainz al primo posto, Verstappen senza tempo (Di sabato 26 ottobre 2024) La Ferrari di Carlos Sainz è stata la migliore al termine della FP2 del Gran Premio del Messico. Una seconda sessione di libere davvero proficua per la scuderia di Maranello, visto che entrambe le macchine hanno mostrato un ottimo feeling non solo sul giro secco, ma soprattutto nel passo gara, decisamente la miglior notizia in vista di domenica. Dietro a Sainz ha concluso a poco meno di due decimi la McLaren di Oscar Piastri, che ha preceduto un ottimo Yuki Tsunoda e uno Charles Leclerc, quarto, ma che ha lavorato soprattutto sul long run. Quinta posizione per la McLaren di Lando Norris, che ha avuto solo gli ultimi minuti per cercare il tempo dopo il lungo lavoro con le gomme 2025 per la Pirelli. Oasport.it - F1, GP Messico 2024: risultati e classifica FP2. Sainz al primo posto, Verstappen senza tempo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 26 ottobre 2024) La Ferrari di Carlosè stata la migliore al termine della FP2 del Gran Premio del. Una seconda sessione di libere davvero proficua per la scuderia di Maranello, visto che entrambe le macchine hanno mostrato un ottimo feeling non solo sul giro secco, ma soprattutto nel passo gara, decisamente la miglior notizia in vista di domenica. Dietro aha concluso a poco meno di due decimi la McLaren di Oscar Piastri, che ha preceduto un ottimo Yuki Tsunoda e uno Charles Leclerc, quarto, ma che ha lavorato soprattutto sul long run. Quinta posizione per la McLaren di Lando Norris, che ha avuto solo gli ultimi minuti per cercare ildopo il lungo lavoro con le gomme 2025 per la Pirelli.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

F1 - Carlos Sainz svetta nelle FP2 del GP del Messico. Ottima Ferrari - problemi per Verstappen - Russell a muro - Splende il rosso Ferrari al termine delle FP2 del GP del Messico. Carlos Sainz comanda la classifica con il miglior tempo (1’17”699), ma è soprattutto il passo gara della Rossa a far ben sperare in chiave gara di domenica. Infatti anche Charles ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : Sainz il migliore nelle FP2 - problemi meccanici per Verstappen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.38 Grande difficoltà per Max Verstappen. L’olandese non ha concluso alcun giro in questa sessione di libere a causa dei medesimi problemi meccanici che l’avevano fermato nella mattinata messicana. La Red ... (Oasport.it)

F1 GP Messico - prove libere 2 : risultati e classifica - Sainz conclude primo - Carlos Sainz conclude in prima posizione le prove libere 2 del Gran Premio del Messico. L’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico ospita una sessione di prove libere della durata di 90 minuti. I trenta minuti aggiuntivi sono dovuti al ... (Sportface.it)

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : Sainz davanti a tutti a pochi minuti dal termine - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.26 Torna in pista Norris con gomma gialla. Ricordiamo che il britannico, non avendo preso parte alle FP1, può svolgere dei giri per cercare l’assetto. 1.24 1:21.694 per Sainz. Le due Ferrari stanno ... (Oasport.it)