Cdp-Alexbank (Intesa Sanpaolo), accordo a per sostenere il settore agroalimentare in Egitto (Di sabato 26 ottobre 2024) Un'ìntesa per sostenere il settore agroalimentare in Egitto, con l'obiettivo di promuovere progetti ad alto impatto e sviluppare strumenti che facilitino l'accesso ai finanziamenti per le Piccole e Medie imprese egiziane del comparto agricolo, in particolare nell'ambito del microcredito. L'accordo, che si inserisce tra le iniziative promosse dal Governo italiano nell'ambito del Piano Mattei, è stato siglato ad Alessandria d'Egitto da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Alexbank – banca del Gruppo Intesa Sanpaolo – in presenza del ministro italiano dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e del ministro dell'approvvigionamento e del commercio interno egiziano, Sherif Farouk, in occasione dell'evento Farmers Market promosso da Coldiretti e volto a sviluppare mercati alimentari locali.

