Fanpage.it - Cristina Parodi: “La tv non mi manca, in Rai stavo stretta. Opinionista come Cesara Buonamici? Mai”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Volto del primo Tg5 e di Verissimo, dopo 30 anni davanti alle telecamere,ha lasciato tutto per dedicarsi al sogno della moda. Oggi è titolare di un brand e ha portato la sua professionalità giornalistica sui social, dove conduce il format di interviste '7 piani'.ha raccontato a Fanpage.it, della sua scelta non si è mai pentita: "La tv non mi, non l'ho mai vissutaun plus per essere famosa".