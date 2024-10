Soccorrono paziente, volontarie della Misericordia prese a calci e pugni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono intervenute per soccorrere un paziente, ma una volta sul posto l'uomo ha dato in escandescenze e ha colpito due volontarie della sezione di Cavriglia della Misericordia di San Giovanni Valdarno. Prima uno strattonamento, poi un calcio e un pugno. Violenza gratuita piovuta addosso a chi Arezzonotizie.it - Soccorrono paziente, volontarie della Misericordia prese a calci e pugni Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sono intervenute per soccorrere un, ma una volta sul posto l'uomo ha dato in escandescenze e ha colpito duesezione di Cavrigliadi San Giovanni Valdarno. Prima uno strattonamento, poi uno e un pugno. Violenza gratuita piovuta addosso a chi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggredite da un paziente due volontarie della Misericordia - Le due soccorritrici della Misericordia, dopo le cure del caso, sono state dimesse già in serata dal pronto soccorso. . CAVRIGLIA – Un’altra aggressione in danno di sanitari. La direzione dell’Asl Toscana sud est condanna fermamente l’episodio di violenza che si è verificato in Valdarno: “È un grave atto da denunciare – sottolinea il direttore generale, Antonio D’Urso – e a nome mio e dell’Azienda esprimo vicinanza e solidarietà alle due soccorritrici e a tutto il personale che lavora per il sistema sanitario. (Corrieretoscano.it)