Sergio Perez: "La Ferrari è vicina? A noi cambia poco. Vogliamo vincere tra i costruttori" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Suona la carica Sergio Perez in vista del GP del Messico, ventesimo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l'Autodromo Hermanos Rodríguez. Il padrone di casa è infatti intenzionato a fare bene davanti al proprio pubblico, con la speranza di trovare di nuovo un piazzamento sul podio che manca ormai da inizio stagione. L'ultimo posizionamento in top 3 in una gara lunga risale infatti al Giappone, quando arrivò un terzo posto, preludio di un'altra terza piazza ottenuta nella Sprint di Miami. Poi un lungo, lunghissimo digiuno, contrassegnato da prestazioni sottotono, a volte molto lontane dal vertice.

