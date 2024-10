Sport.quotidiano.net - Amatori. Il Cral Pesaro è terzo a Firenze

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sotto una pioggia battente si è tenuta sabato scorso la prima edizione del torneo di calcio dei. Si è aggiudicato il trofeo, ilOspedale Careggi diche ha superato l’Università Statale di Milano, terza invece la formazione del gruppodiche ha ben figurato nella manifestazione mettendo in campo lo spiritio giusto e le sue qualità. Meritata la vittoria delfiorentino che ha dimostrato fino all’ultimo di credere nel risultato. Una pioggia incredibile non ha fermato la volontà di giocare e straordinaria è stata la correttezza dei giocatori che non hanno provocato nessun incidente date le condizioni climatiche. Tutte le partite dell’evento sono state equilibrate e ogni squadra ha espresso un buon calcio nonostante tutto.