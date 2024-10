Wta Guangzhou 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre con Bronzetti (Di martedì 22 ottobre 2024) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco completo di mercoledì 23 ottobre al torneo Wta di Guangzhou 2024. Dopo le sfide del primo turno, ecco le prime partite del secondo turno: protagonista anche Lucia Bronzetti, che dopo aver superato Avanesyan se la vedrà ora con Cristian nel match che apre il programma sul centrale. CENTER COURT Ore 07:00 – Cristian vs Bronzetti a seguire – (7) Bouzas Maneiro vs Shi a seguire – doppio a seguire – Wei vs Wang COURT 2 Ore 07:00 – doppio a seguire – Danilovic vs (5) Parry Wta Guangzhou 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 23 ottobre con Bronzetti SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilcon glie l’dicompleto di23al torneo Wta di. Dopo le sfide del primo turno, ecco le prime partite del secondo turno: protagonista anche Lucia, che dopo aver superato Avanesyan se la vedrà ora con Cristian nel match che apre ilsul centrale. CENTER COURT Ore 07:00 – Cristian vsa seguire – (7) Bouzas Maneiro vs Shi a seguire – doppio a seguire – Wei vs Wang COURT 2 Ore 07:00 – doppio a seguire – Danilovic vs (5) Parry Wtadi23conSportFace.

Wta Guangzhou 2024: Bronzetti ok al primo turno, battuta Avanesyan in due set

Nel primo set, l'azzurra soffre nel primo turno in battuta, in cui riesce a difendersi annullando ben tre palle break, ma è l'unico turno in cui va in difficoltà nell'intero set.

Tabellone Wta Guangzhou 2024: risultati e accoppiamenti

Proprio quest'ultima sarà l'avversaria all'esordio di Lucia Bronzetti.

TABELLONE WTA 250 GUANGZHOU 2024 

PRIMO TURNO 
(1) Siniakova vs (Q) Martic 
Bondar vs (LL) Parks 
Pera vs (Q) Eala 
Zhang vs (8) Rakhimova 
(3) Yuan vs Minnen 
Seidel vs (Q) Sawangkaew 
Danilovic b. (Q) Fett 6-4 6-3 
Shi b. Wang vs Rus 
Cristian b.

WTA Guangzhou 2024 - Lucia Bronzetti annichilisce Elina Avanesyan ed approda agli ottavi - Bronzetti è abile a cancellare 7 delle 9 palle break concesse in 4 diversi game, mentre sfrutta 6 delle 13 opportunità avute a disposizione in 7 giochi differenti. A quel punto arriva la reazione di Avanesyan che, spalle al muro, per due volte toglie la battuta all’azzurra, ribaltando la situazione e portandosi sul 4-3 col servizio a disposizione. (Oasport.it)